Germano Almeida afirma que sistema bipartidário dos EUA está doente

A divulgação do relatório sobre as eleições nos EUA revelam que o ex-Presidente Donald Trump pressionou diretamente, pelo menos, nove vezes o departamento de Justiça com o intuito de anular as eleições, que deram a vitória a Joe Biden. Germano Almeida, comentador da SIC, analisa a atualidade nos EUA.

“Passaram mais de nove meses do acontecimento, o tempo vai passando e vai-se esfumando um pouco na nossa memória o que aconteceu. Mas convém lembrar que se trata de apurar como é que foi possível o maior ataque às instituições democráticas americanas, feito por americanos, e que provavelmente também terá tido mão de Donald Trump”, diz Germano Almeida na Edição da Noite da SIC Notícias.

O relatório foi aprovado no Senado pela maioria democrática, o que poderá colocar em causa a opinião da população norte-americana sobre as conclusões apresentadas. No entanto, Germano Almeida sublinha que o sistema bipartidário americano está doente.

“Por muito que as conclusões avancem, a doença está lá. Não estamos a falar de insistências de maluquinhos minoritários, estamos a falar de membros eleitos pelo povo e que representam uma percentagem muito significativa da população americana e, portanto, não devemos desvalorizar isso”, afirma.

Apesar desta “doença”, Germano Almeida considera que as coisas acabaram por correr “bem”, uma vez que a “quem ganhou acabou por tomar posse, apesar das ameaças de quem perdeu”. Ou seja, em última instâncias, as instituições democráticas acabaram por conseguir vencer este ataque.

No entanto, o comentador alerta para a existência de um conjunto de leis que têm vindo a ser apresentadas em diversos estados republicanos, onde se está a “assistir a uma certa legalização da tal tentativa de golpe que, no caso de Trump, não funcionou.

“Ao longo dos últimos meses têm vindo a crescer leis legais, legítimas, estaduais, desafiando a ordem federal em estados que votaram muito em Trump e com governadores republicanos com coisas que são tão inacreditáveis que é preciso lê-las bem – relacionadas com restrições ao direito de voto e ao acesso ao voto. Porque há uma perceção que, se não for assim, a ascensão das minorias – que levaram, por exemplo, à vitória de Biden no Arizona ou na Geórgia – levará a que no ponto de vista de uma eleição presidencial dificilmente os republicanos voltem ao poder.

