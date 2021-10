Germano Almeida diz que declaração de Presidente chinês "é forte"

Germano Almeida considerou, este sábado, na SIC Notícias, que a declaração do presidente chinês sobre Taiwan é forte. Xi Jinping disse que o país "pode e vai conseguir" a reunificação com Taiwan.

"A reunificação completa do nosso país pode e será alcançada", disse Xi no final de um discurso comemorativo do 110.º aniversário da Revolução Xinhai, que pôs fim a séculos de poder dinástico na China e levou à criação da República da China.