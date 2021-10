As fotos do dia: estátua de D. Afonso Henriques fica sem espada após ato de vandalismo

A estátua de D. Afonso Henriques ficou sem espada após um ato de vandalismo junto ao Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães.

Armando Vara sai em liberdade após cumprir metade da pena, ao abrigo do regime excecional criado para o período da pandemia. À saída da prisão, o antigo governante disse sentir-se aliviado e reafirmou que é inocente.

Sidney, uma das maiores cidades da Austrália, pôs fim a mais de 100 dias de confinamento. À meia-noite, bares e outros estabelecimentos comerciais encheram-se de pessoas para celebrar a reabertura. A reabertura na capital de Nova Gales do Sul tinha uma condição: atingir a meta de ter 70% da população vacinada.

As erupções na ilha de La Palma continuam após quatro semanas e ameaçam destruir novas zonas que, até agora, tinham escapado à lava do Cumbre Vieja. A lava, com mais de 1,5 quilómetros de largura, já arrasou mais de 525 hectares e cerca 1.200 edifícios.

Mais de 740 polícias terminaram o 16ª curso de Polícia de Segurança Pública na Escola Prática de Polícia em Torres Novas.

Veja estas e outras imagens que marcaram a atualidade desta segunda-feira.