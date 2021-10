David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens galardoados com Prémio Nobel da Economia

Os vencedores do Prémio Nobel de Economia foram anunciados esta segunda-feira: uma parte do prémio será entregue a David Card, e outra será dividida entre Joshua Angrist e Guido Imbens.

David Card foi distinguido pela sua "contribuição empírica no trabalho de economia", enquanto o duo Joshua Angrist e Guido Imbens receberam este galardão pela sua "contribuição metodológica para a análise de relações causais", explica a Real Academia de Ciências da Suécia.

"Os estudos às questões base da sociedade de [David] Card e a contribuição metodológica de [Joshua]Angrist e [Guido] Imbens tem mostrado que a experimentação natural é uma fonte rica de conhecimento. As suas pesquisas têm melhorado substancialmente a nossa capacidade de responder a perguntas-chave de causa, que têm sido de enorme benefício para a sociedade", disse Peter Fredriksson, um dos elementos do Comité do Prémio de Ciências Económicas.