Jovem polícia norte-americano morto a tiro durante a sua primeira patrulha

Um polícia norte-americano de 26 anos foi morto a tiro na madrugada de sábado enquanto fazia a sua primeira patrulha como membro da polícia da cidade de Alamo, no estado da Geórgia. As autoridades estão à procura do suspeito.

O alegado autor do crime já foi identificado e as autoridades norte-americanas estão à sua procura, oferecendo uma recompensa de 17.500 dólares (cerca de 15.000€) a quem tenha informações que resultem na captura e detenção do suspeito.

Segundo a CNN, o agente Dylan Harrison deixa uma mulher e um filho de apenas seis meses.

No Twitter, o governador do estado da Geórgia apresentou as condolências à família.