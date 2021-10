Líder do partido de extrema-direita alemão AfD anuncia saída de cena

O contestado líder do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Jorg Meuthen, anunciou esta segunda-feira que não vai concorrer de novo à chefia desta formação política eurofóbica e islamofóbica.

"Depois de seis anos e meio incrivelmente exigentes, marcados por muitas provações e deceções, mas sobretudo por um grande número de boas experiências e encontros que me enriqueceram muito (...), deixarei a função de porta-voz federal", anunciou Meuthen numa carta enviada a funcionários do partido.

Jorg Meuthen, 60 anos, foi o porta-voz federal do AfD, liderando esta organização criada em 2013 e pela qual ingressou pela primeira vez em 2017 no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão.

Membro do Parlamento desde 2017, Meuthen promete continuar o seu "trabalho político" contra "a orientação politicamente errada dos partidos do sistema que mandam aqui na Alemanha como em Bruxelas".

O AfD - que fez uma entrada surpresa no Bundestag há quatro anos, com 12% dos votos - caiu ligeiramente na mais recente eleição legislativa, em 26 de setembro, para cerca de 10% dos votos.

No entanto, o partido continua a desempenhar papéis de liderança nas regiões da antiga República Democrática da Alemanha (RDA).

AfD atravessa crise de identidade

O líder da AfD foi alvo, durante vários meses, de uma campanha de contestação liderada pela franja mais radical do partido. Durante um congresso em Dresden, em abril, Meuthen foi mesmo alvo de uma tentativa de destituição por um grupo de delegados que o consideraram inadequado "para enfrentar o desafio do seu cargo".

A AfD está a atravessar uma crise de identidade, dividido entre a sua ala mais radical, próxima dos neonazis, e o resto do partido, personificado por Meuthen e que tem adotado uma linha mais moderada.

Meuthen esforçou-se, em 2020, por obter a dissolução do ramo mais extremista do partido e a expulsão de uma das suas figuras de maior relevo, Andreas Kalbitz.

O partido também continua sob vigilância policial, depois de as autoridades alemãs o terem acusado de ter contribuído para o ressurgimento do terrorismo de extrema-direita na Alemanha.