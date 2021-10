Subsecretária de Estado norte-americana reúne-se com diplomacia russa em Moscovo

A subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, chegou esta segunda-feira a Moscovo, onde se encontrará com altos funcionários russos, numa tentativa de reconciliação entre os dois países.

A diplomata norte-americana - que foi recebida pelo embaixador dos EUA na Rússia, John Sullivan - disse que chegou a Moscovo com a tarefa de procurar "relações estáveis e previsíveis" entre a Rússia e os Estados Unidos.

A viagem da subsecretária de Estado apenas foi possível depois de a Rússia e os EUA terem suspendido as sanções que tinham imposto mutuamente a funcionários de cada um dos países.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakarova, lembrou que Nuland foi incluída na lista negra da Rússia, pelo que, sem a suspensão das sanções, ela estaria impedida de entrar no país.

Durante sua estada, Nuland vai encontrar-se com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Riabkov, com o vice-chefe da administração presidencial, Dmitri Kozak, e com o assessor do Kremlin para Assuntos Internacionais, Yuri Ushakov.

Nuland chega a Moscovo quase quatro meses depois de os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Joe Biden, terem reunido em Genebra, numa tentativa de unir posições sobre matérias de segurança, como o controlo de armas nucleares e defesa cibernética.

Desde a cimeira em Genebra, os dois lados destacaram comitivas de negociação que realizaram duas reuniões na mesma cidade suíça, embora EUA e Rússia tenham admitido que houve poucos progressos neste processo de diálogo.

Após a expulsão mútua de diplomatas, em abril, o Kremlin incluiu os Estados Unidos numa lista de "países hostis" - o que implica que Washington não pode contratar pessoal local, desde agosto - e limitou a movimentação de diplomatas norte-americanos na Rússia.

Em resposta às restrições de Moscovo ao pessoal diplomático dos EUA na Rússia - devido às quais a delegação dos EUA teve de demitir 182 funcionários e cancelar dezenas de contratações - um grupo de senadores norte-americanos pediu há uma semana a expulsão de 300 diplomatas russos.