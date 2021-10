Forte sismo de 6,3 ao largo da ilha de Creta, na Grécia

Um forte sismo de magnitude 6,3 foi registado hoje ao largo da ilha de Creta, no sul da Grécia, disse o Observatório Nacional de Atenas.

De acordo com relatos iniciais dos media gregos, não há registo de vítimas..

O epicentro do terramoto sentido na ilha foi "registado no mar a 405 km sudeste de Atenas, às 09:24 GMT", mais uma hora em Lisboa, segundo um comunicado do Observatório de Atenas.

Vários abalos sísmicos nas últimas semanas

Ocorre duas semanas após um forte sismo de 5,8 que abalou Creta, fazendo um morto e 35 feridos, a que se sucederam várias réplicas.