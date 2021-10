Imagens de videovigilância captaram momento do abalo na ilha de Creta, na Grécia

Um sismo de magnitude 6.3 na escala de Richter foi registado esta terça-feira ao largo da ilha de Creta, no sul da Grécia. Apesar de não haver registo de vítimas e de os estragos que causou terem sido mínimos, o abalo gerou momentos de pânico entre a população.

Imagens de videovigilância do interior de uma loja de informática mostram o momento em que o sismo ocorreu, com várias pessoas a correrem à procura de um local seguro onde se proteger.

O epicentro do terramoto foi “registado no mar 405 km a sudeste de Atenas e a 24km de Zakros, às 09:24 GMT", mais uma hora em Lisboa, e foi sentido no Chipre.

O terramoto registado esta terça-feira surge duas semanas após um forte sismo de 5,8 que abalou a mesma ilha de Creta, e que fez um morto e 35 feridos, a que se sucederam várias réplicas.