As fotos do dia: o "adeus" a Nossa Senhora

Esta quarta-feira celebra-se o 13 de outubro em Fátima, data que assinala a 6.ª Aparição de Nossa Senhora. Esta foi a última grande peregrinação aniversária de um ano pastoral ainda muito marcado pela pandemia. Nas cerimónias participaram 48 grupos organizados.

A companhia do magnata Jeff Bezos, "Blue Origin", realizou a segunda viagem ao espaço. O ator da saga "Star Trek", William Shatner, esteve a bordo do foguetão "New Shepard" para uma viagem que durou apenas alguns minutos. Aos 90 anos torna-se a pessoa mais velha a chegar ao espaço.

A lava do vulcão Cumbre Vieja ocupa atualmente 656 hectares e já afetou mais de 1.500 construções na ilha de La Palma. Esta quarta-feira registaram-se 20 sismos, o mais intenso indicou uma magnitude de 3,9 na escala de Richter.

Veja estas e outras imagens que estão a marcar esta quarta-feira.