Primeiro-ministro turco cipriota apresenta a demissão

O primeiro-ministro turco cipriota, Ersan Saner, apresentou esta quarta-feira a demissão do seu Governo de coligação, obrigando a autoproclamada República Turca do Chipre do Norte, território não reconhecido pela ONU, a realizar legislativas antecipadas.

Saner justificou a decisão com "a falta de quórum no Parlamento" impedindo o Executivo de legislar, assim como se referiu a "alguns problemas" do Governo que era formado pelo Partido da Unidade Nacional (UBP), a que pertence, o Partido Democrático (PD) e o Partido Renascer (YDP).

Numa declaração escrita, Saner disse que o Governo empossado no dia 8 de dezembro do ano passado cumpriu o principal objetivo que foi o de "superar a pandemia e os efeitos sobre a economia".

"A coligação tripartida - UBP, PD e YDP - formou-se, de certa forma, quando o Partido Republicano Turco (CTP) e o Partido Popular (HP) partilhavam responsabilidades numa altura em que a pandemia de covid-19 piorava", acrescentou Saner.

Por outro lado, assinalou que a proposta que apresentou sobre a data das eleições gerais antecipadas foi recusada e que "essa falta de apoio" também contribuiu para a demissão, que já foi apresentada ao presidente Ersin Tatar.

O Parlamento turco cipriota só aprovou (voto de confiança) a coligação governamental no passado mês de dezembro sendo que as últimas eleições legislativas foram realizadas em janeiro de 2018, quando o UBP obteve 21 deputados de um total de 50 lugares parlamentares.

Até ao momento não se conhece qualquer informação relativa à data das próximas eleições.

O Chipre é uma ilha dividida entre gregos cipriotas, no sul, e turco cipriotas, no norte.

Em 1974 as tropas turcas ocuparam o norte da ilha formando a República Turca do Chipre do Norte que proclamou independência em 1983, sem o reconhecimento das Nações Unidas.