Os Países Baixos legalizaram o casamento homossexual em 2001 e, esta terça-feira, 20 anos depois, Mark Rutte, primeiro-ministro neerlandês, esclareceu que esta norma também se estende à família real.

Esta questão foi levantada após o lançamento de um livro sobre a princesa Catarina Amália, filha mais velha do rei Willem-Alexander, onde era alegado que as regras do país excluíam a possibilidade de um casamento entre pessoas do mesmo sexo no seio da realeza.

Em resposta a uma pergunta colocada pelo próprio partido, Mark Rutte explicou que os tempos mudaram desde a aprovação da lei e qualquer sucessor ao trono, se quiser, incluindo a princesa Catarina Amália, tem o direito de se casar com uma pessoa do mesmo sexo.

Catarina Amália é herdeira ao trono e fará 18 anos em dezembro. Apesar de pouco se saber sobre a vida pessoal da princesa, tem agora luz verde do Governo para casar com quem quiser, sem ter de renunciar.

"O Governo defende que o herdeiro também se pode casar com uma pessoa do mesmo sexo. (...) Portanto, não entende que um herdeiro do trono ou o rei devam abdicar nesse caso", escreveu Rutte numa carta enviada ao Parlamento.

No entanto, o primeiro-ministro admite haver uma questão por resolver, porque um casamento homossexual afetaria a sucessão. Porém é um assunto que não faz sentido tentar resolver agora, disse.

"Depende muito dos factos e das circunstâncias do caso específico. Como se pode ver, e olhando para trás, a lei da família real pode mudar com o tempo", escreveu.

Os casamentos reais, ao contrário de um casamento comum, precisam de uma aprovação do Parlamento para avançarem. Existem casos, dentro da Casa Real holandesa, que renunciaram para que pudessem casar com alguém que não tiveram permissão.