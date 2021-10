Terramoto de magnitude 5,5 sacode província argentina de Santa Cruz

Um terramoto de magnitude 5,5 na escala de Richter sacudiu esta quarta-feira a província argentina de Santa Cruz, situada no sul do país e fronteiriça com o Chile, sem provocar feridos ou vítimas mortais.

O sismo ocorreu a 10 quilómetros de profundidade, com epicentro a quatro quilómetros a nordeste da localidade de El Calafate e a 256 quilómetros a noroeste da capital de Santa Cruz, Río Gallegos, segundo o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (INPRES).

O geofísico do INPRES Gerardo Sánchez indicou que, em El Calafate, o sismo "foi sentido com muita intensidade", o que se deve à sua magnitude e ao facto de ter sido superficial, tendo sido registados vídeos de garrafas de bebidas a cair das estantes dos supermercados.

Fontes da Proteção Civil de Santa Cruz disseram à agência de notícias espanhola Efe que "não há feridos".