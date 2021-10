Pelo menos dois mortos e vários feridos em manifestação em Beirute

Pelo menos duas pessoas morreram e há pelo menos oito feridos num tiroteio em Beirute num protesto que estava a decorrer frente ao Palácio da Justiça contra o juiz que decidiu pela suspensão da investigação à explosão no porto da capital em agosto de 2020.

A primeira vítima a ser noticiada foi morta com um tiro na cabeça e três dos oito feridos estão em estado crítico, disse à AFP Mariam Hassan, do hospital Sahel, nos subúrbios ao sul de Beirute.

Minutos mais tarde, a agência Reuters avançou com mais uma vítima mortal, com base em informações do Exército libanês.

Hussein Malla / AP

Hezbollah e Amal afirmam que grupos armados dispararam contra a cabeça dos manifestantes

O protesto em frente ao Palácio da Justiça foi convocado pelo poderoso movimento xiita Hezbollah e aliados como o Amal que exigem a destituição do juiz Tarek Bitar, que suspendeu a investigação à explosão no porto da capital.

Os dois grupos afirmam que os tiros foram disparados por homens armados colocados em cima dos telhados na zona de Tayounah e foram diretamente apontados à cabeça dos manifestantes.

Processo sobre explosão do porto de Beirute suspenso

A investigação sobre a explosão no porto de Beirute foi temporariamente suspensa na terça-feira, num contexto de contestação legal dos réus contra o juiz Tarek Bitar, o segundo juiz a liderar a investigação e que tem estado sob pressão da classe política libanesa.

NABIL MOUNZER / EPA

Na segunda-feira o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusou-o de politizar o inquérito e pediu a sua substituição por um magistrado "honesto e transparente".

As famílias das vítimas apoiam Bitar, denunciando as tentativas de inviabilizar e politizar a investigação.

"Há uma decisão política de não permitir ao juiz trabalhar", considerou Nizar Saghieh, diretor da ONG jurídica Legal Agenda.

"As forças que o contestam esgotam todos os recursos legais por enquanto, mas é claro que algumas partes estão prontas a recorrer a meios não legais para o impedir de trabalhar", disse à agência France-Presse.

A explosão a 4 de agosto de 2020, causada pelo armazenamento sem segurança de uma enorme quantidade de nitrato de amónio, fez pelo menos 214 mortos, mais de 6.500 feridos e destruiu vários bairros de Beirute.

VEJA TAMBÉM: