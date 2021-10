Principal rio do estado de São Paulo está coberto por uma espuma tóxica

O principal rio do estado de São Paulo, no Brasil, está coberto por uma espuma tóxica causada pelo escoamento de resíduos não tratados. A poluição está a ter um forte impacto na vida do rio e na população que mora na áreas mais próximas.



A superfície do rio Tietê está coberta com uma espessa camada de espuma tóxica, resultado do escoamento de resíduos domésticos sem tratamento de 39 cidades da região metropolitana.

Esta poluição está a matar milhares de peixes e a libertar gases com mau cheiro para as comunidades ribeirinhas.

A Fundação SOS Mata Atlântica diz que a empresa de energia que controla as barragens do rio abriu as comportas para escoar o excesso de água gerado pela chuva.

No fundo dessas águas estavam toneladas de produtos químicos e sedimentos contaminados, que se acumularam durante meses.

Há décadas que o rio está poluído, mas os esforços do governo para o limpar não têm sido suficientes, apesar da pressão dos ativistas.