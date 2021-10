Projeto-piloto de entregas por drone testado em Israel

Em Israel há neste momento milhares de drones no ar num projeto-piloto para fins comerciais, o primeiro a nível mundial.

O correspondente da SIC, Henrique Cymerman, explica que dentro de poucos anos vai haver no nosso espaço aéreo centenas de estradas de drones com o objetivo de nos fazer chegar o que mais precisamos a cada momento.

O sistema é bastante simples: com uma aplicação no telefone pedimos o que desejamos, e em vez do motorista, chega um drone muito rapidamente.

Em Telavive investiram já oito milhões de euros para que dentro de dois ou três anos se transforme em parte da rotina diária.