As fotos do dia: RIP David Amess

Esta sexta-feira, o deputado britânico conservador morreu após ter sido esfaqueado múltiplas vezes, confirmou a Polícia do condado de Essex. Um homem de 25 anos foi detido pouco depois das autoridades chegarem ao local. O episódio ocorreu durante uma audiência com eleitores na Igreja Metodista de Belfairs.

A forte pluviosidade, que se registou na quarta-feira à noite em várias localidades gregas, tem provocado inundações. Em poucas horas muitas ruas de Atenas e Salónica ficaram inundadas. Vários municípios sofreram cortes no fornecimento de enrgia elétrica por danos provocados nas linhas de média tensão.

As fortes chuvas causaram inundações e milhares de pessoas ficaram desalojadas no México após a passagem do furacão Pamela. A chuva e o vento forte, pode atingiu rajadas até aos 150 quilómetros por hora e segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, pode avançar e chegar ao Texas.