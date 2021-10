Cristo Redentor alvo de obras de restauro para o 90.º aniversário

O Rio de Janeiro festeja os 90 anos do Cristo Redentor este mês. O monumento mais famoso do país foi preparado para o aniversário com obras de restauro que envolveram mais de 40 pessoas.

Símbolo de hospitalidade. a estátua faz 90 anos em outubro. Os preparativos para a celebração começaram há meses. Uma equipa de 40 trabalhadores está a desenvolver obras de restauro desta que é uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Engenheiros, geólogos, arquitetos, pedreiros, escultores e até alpinistas estão envolvidos na operação.

O trabalho é prestigiante, mas também perigoso. O monumento tem 38 metros de altura, o que equivale a um edifício de 13 andares. Para proteger a equipa, o reitor do santuário do Cristo Redentor abençoou com água benta os capacetes dos trabalhadores.

Por estar num dos pontos mais altos da cidade e devido ao clima tropical, é alvo de uma média de seis raios por ano.

A última grande obra de restauro da estátua foi em 2010. Desde então, foram feitas apenas manutenções periódicas.

O Cristo Redentor foi inaugurado em 1931. Está a 710 metros do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca. Antes da pandemia era visitado por dois milhões de turistas por ano.