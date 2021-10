Dois polícias acusados de homicídio em massacre numa favela do Rio de Janeiro

O Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro acusou na sexta-feira dois polícias pelo homicídio de um civil numa operação na favela do Jacarezinho, em maio passado, que matou 28 pessoas e foi descrita como um "massacre".

Segundo o MP, os dois agentes "assassinaram" Omar Pereira Silva, montaram falsas provas no lugar dos acontecimentos e retiraram o cadáver do local antes que as autoridades realizassem qualquer perícia.

A acusação assinala ainda que os polícias, agora acusados de homicídio doloso e fraude processual, também foram responsáveis por colocar uma granada no local do crime e por apresentar, no momento em que levou a cabo o registo dos factos, uma pistola e um carregador, alegando que pertenciam à vítima.

De acordo com os responsáveis pela investigação, os possíveis crimes ocorridos durante a operação estão a ser analisados caso a caso, pelo que é possível que sejam apresentadas mais acusações contra outros polícias.

A violenta operação policial, na qual morreram 27 civis de uma comunidade pobre e um agente da polícia, ocorreu em 06 de maio deste ano na favela do Jacarezinho e foi descrita por organizações de direitos humanos como o maior massacre da história do Rio de Janeiro, pelos abusos cometidos pelos agentes durante a ação, que durou nove horas.

Segundo a organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW), as evidências indicam que durante a operação no Jacarezinho ocorreram casos de execuções extrajudiciais, abusos contra detidos e destruição de provas.

Ao conhecer a acusação desta sexta-feira, a HRW pediu que o caso seja julgado com "imparcialidade" e pediu ao Ministério Público que investigue também aqueles que ordenaram a operação.

"O Ministério Público deve investigar não apenas os polícias envolvidos diretamente na incursão, mas também os comandantes da Polícia que planearam e ordenaram a operação mais letal da história do Rio de Janeiro", disse César Muñoz, investigador da ONG no Brasil, citado em comunicado.

"No mesmo dia da operação, esse comando disse que não houve nenhum abuso, antes de qualquer investigação. Por isso a Polícia não pode investigar-se a si mesma. O Ministério Público deve investigar todos os casos de morte por intervenção policial, no Rio de Janeiro e no resto do país, para garantir a imparcialidade", acrescentou.

As operações policiais estavam proibidas no Rio de Janeiro desde junho do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, após uma série de supostos abusos cometidos por agentes que causaram a morte de pelo menos 65 pessoas em tempos de confinamento social devido à pandemia.

De acordo com a HRW, desde que as operações foram proibidas, cerca de 1.500 pessoas morreram às mãos de agentes policiais apenas no Rio de Janeiro.

