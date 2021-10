Homem armado mata polícia e fere outros dois no exterior de bar nos EUA

Um homem armado matou este sábado um polícia e feriu outros dois no exterior de um bar na cidade de Houston, nos Estados Unidos da América (EUA), anunciaram as autoridades.

Uma pessoa foi detida perto do local, mas, segundo a polícia de Houston, que está a investigar o caso, não parece ser o autor dos disparos.

As três vítimas estavam a trabalhar como seguranças no bar quando duas delas responderam ao relato de uma testemunha de um roubo fora do estabelecimento, às 02:15 locais.

Dois dos polícias estavam a tentar deter uma pessoa suspeita quando outra, armada, disparou sobre eles por trás, com um a morrer na sequência dos ferimentos. Um terceiro polícia foi alvejado quando acorreu em auxílio dos colegas.