Primeiro-ministro dos Países Baixos critica homólogo esloveno por mensagem "de mau gosto"

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, criticou, esta quinta-feira, o homólogo esloveno, por uma mensagem "de mau gosto" nas redes sociais, em que este difundiu uma teoria da conspiração e convocou o embaixador da Eslovénia nos Países Baixos.

O chefe do Governo esloveno, Janez Jansa, que assegura a presidência rotativa da União Europeia, publicou no Twitter uma foto onde se qualificam vários deputados neerlandeses como "marionetas" do riquíssimo empresário George Soros.

"Tweet de mau gosto de Janez Jansa sobre os deputados europeus. Condeno-o nos termos mais fortes", escreveu Mark Rute, também no Twitter. "O Governo acaba de transmitir este mesmo sentimento ao embaixador da Eslovénia em Haia", acrescentou, que teve recentemente várias controvérsias com dirigentes da Europa Central.

Uma delegação do Parlamento Europeu, que inclui, entre outros, a deputada neerlandesa Sophie in 't Veld, deslocou-se à Eslovénia para examinar as preocupações com as liberdades da comunicação social e o Estado de Direito.

A foto publicada por Jansa representava um quadro em que Soros - uma personalidade odiada pelos teóricos da conspiração e antissemitas europeus - aparecia ligado a vários eurodeputados.

Entre estes estava Hans van Baalen, do partido VVD de Mark Rutte, que faleceu em abril, com 60 anos.

O primeiro-ministro esloveno respondeu, com várias mensagens no Twitter, a Rutte, referindo-se nomeadamente ao assassínio em Amesterdão do jornalista, especializado em assuntos criminais, Peter R. De Vries.

"Pois bem, Mark, não perca tempo com os embaixadores e a liberdade da imprensa na Eslovénia. Com Sophie in 't Veld, protejam os vossos jornalistas contra os assassinatos na rua", retorquiu.

