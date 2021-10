Equipa russa de cinema regressou à Terra depois de 12 dias no espaço

Uma equipa russa de cinema regressou este domingo à Terra depois de 12 dias na Estação Espacial Internacional a rodar cenas para aquele que será o primeiro filme feito em órbita.

Uma história cujo enredo tem sido mantido em silêncio, tal como o orçamento do filme, mas que já se sabe gira em volta de uma médica que é enviada para a Estação Espacial Internacional para salvar um cosmonauta.

Será o primeiro filme de sempre no espaço, isto se o projeto cumprir o calendário. O que, a acontecer, significa que irá bater um projeto de Hollywood, anunciado no ano passado por Tom Cruise em parceria com a NASA e com a SpaceX de Elon Musk.

Um mundo habituado a décadas de competição feroz entre os Estados Unidos e a Rússia pela conquista de marcas históricas na corrida espacial.