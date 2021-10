Presidente turco inicia visita de três dias a Angola

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chega este domingo a Angola para uma visita de Estado de três dias que inclui entre os seus objetivos a discussão de questões bilaterais e um fórum empresarial.

Erdogan chega ao final da tarde a Luanda e inicia o programa oficial na segunda-feira, sendo recebido no Palácio Presidencial pelo seu homólogo, João Lourenço, numa cerimónia que incluirá honras militares e o disparo de 21 salvas de canhão, segundo uma nota dos serviços de imprensa do Presidente da República.

"Os dois chefes de Estado vão manter um encontro em privado, ao mesmo tempo em que as delegações ministeriais respetivas se reunirão para discutir aspetos concretos das relações bilaterais", segundo o documento, acrescentando-se que, no final do encontro, serão assinados acordos de cooperação.