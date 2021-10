Seis partidos da oposição anunciam candidato comum para derrotar primeiro-ministro húngaro

Seis partidos da oposição húngara anunciaram este domingo um candidato comum, escolhido em votações primárias, que será o líder da futura lista unificada para desafiar o primeiro-ministro, o ultranacionalista Viktor Orbán, nas eleições legislativas de 2022.

Na segunda volta desta primárias, que decorreu entre dia 10 e sábado último, os votos expressos pessoalmente e online totalizaram 662.016, segundo a Comissão Eleitoral de Oposição Nacional num comentário publicado na página da rede social Facebook.

Os eleitores foram convocados para escolher entre a esquerdista Klara Dobrev, da Coligação Democrática, e o conservador independente Péter Márki-Zay, dois dos três mais votados entre os cinco candidatos que participaram nas primeiras primárias, realizadas em setembro.

Na altura, Klara Dobrev foi a mais votada, com 34,8% dos votos, à frente do autarca de Budapeste, Gergely Karácsony (27,3%), que depois desistiu da competição, e Márky-Zay (20%).

Após destacarem que a adesão de votantes na segunda volta das primárias foi muito superior ao esperado, os organizadores do processo eleitoral prometeram divulgar o resultado oficial e final na mesma noite.

Esta votação encerrará um longo e árduo processo durante o qual seis formações partidárias de áreas políticas que vão da esquerda à extrema-direita, de oposição ao regime de Viktor Orbán concordaram em juntar-se para as eleições a realizar em abril de 2022.

Além de uma liderança comum para o Governo, a formação apresenta-se também com um único candidato em cada um dos 106 distritos eleitorais do país.

Unir forças para acabar com o regime autoritário do primeiro-ministro Orbán e do seu partido, o ultraconservador Fidesz, que governa com maioria absoluta desde 2010, é objetivo da formação partidária.

Sondagens anteriores previam um resultado renhido entre a eurodeputada social-democrata Klara Dobrev, e um dos vice-presidentes do Parlamento Europeu, e Márki-Zay, atual prefeito da cidade de Hódmezöváráshely.

Klara Dobrev é muito popular entre a população de esquerda e nas últimas semanas tem tentado mobilizar eleitores nas zonas rurais, onde tem menos apoio, ao contrário de Márki-Zay, que espera ser eleito também por conservadores e políticos de direita.

Apesar das diferenças entre as posições de Klara Dobrev e Márki-Zay, ambos se comprometem a aceitar o resultado final, bem como a apoiar o vencedor que encabeçará a lista unificada para as legislativas em 2022.

A união de formações partidárias contra o primeiro-ministro Viktor Orbán já tinha precedentes a nível local, tendo funcionado, em 2018, quando Márki-Zay prevaleceu como o único candidato do Fidesz nas eleições municipais de uma das cidades até então considerada um bastião de Orbán. Um ano depois, a oposição conquistou também as câmaras municipais de Budapeste e de outras cidades.

► Veja mais: