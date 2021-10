Angola registou 66 mortos, menos quatro que na semana anterior, e 303 feridos, de um total de 293 acidentes de viação, menos sete comparativamente a igual período anterior, informou a Polícia Nacional.

De acordo com o especialista da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional inspetor-chefe Venâncio Vicente, que apresentava o relatório de segurança pública no país de 08 a 14 do mês em curso, Luanda, capital do país, liderou a lista de acidentes de viação, com um total de 72 sinistros.

No mesmo período, no âmbito da fiscalização do trânsito, foram aplicadas 2.772 multas.

Os dados do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional sobre as ações do último fim-de-semana dão conta de três mortes e 21 feridos, de um total de 17 acidentes de viação, com danos materiais avaliados em mais de dois milhões de kwanzas (2.860 euros).

Venâncio Vicente avançou ainda que na semana passada foram montados 7.740 postos fixos, 10.715 patrulhas apeadas, 2.255 patrulhas auto e um policiamento com o emprego de 33.055 efetivos.

Das ações operativas desenvolvidas pela Polícia Nacional, prosseguiu o responsável, resultaram na apreensão de 31 armas-de-fogo, das quais 22 em Luanda, bem como 121 viaturas e 97 motorizadas.

A polícia procedeu à detenção de 147 presumíveis autores de diversos crimes, nomeadamente ofensas à integridade física graves e simples (147), homicídios (29) e agressões sexuais (33).

No âmbito da Operação Transparência, que visa o combate à imigração ilegal, foram detidos 2.274 cidadãos da vizinha República Democrática do Congo.