Chuva torrencial faz estragos na Índia, Tailândia e Vietname 

As chuvas torrenciais na Ásia provocaram inundações e deslizamento de terras no sul da Índia, na Tailândia e no Vietname.

Na Índia, o Governo já mobilizou o exército e a marinha para as operações de evacuação de povoações e resgate das vítimas.

Na Tailândia, a província de Shuphan Buri é a mais afetada pelas cheias. A situação foi agravada pelas descargas de uma barragem. Perante a situação, as autoridades temem a subida do nível das águas na capital Banguecoque, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas.

Nas regiões do Norte e do Centro do Vietname, há pelo menos três mortos e mais de mil casas inundadas.

Veja também: