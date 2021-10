Missão da ONU em Timor-Leste avalia necessidades para ciclo eleitoral no país

Uma missão de avaliação das Nações Unidas está em Timor-Leste para determinar eventuais necessidades de apoio para o novo ciclo eleitoral no país, que inclui presidenciais no próximo ano e legislativas em 2023.

"Trata-se de uma missão de avaliação das necessidades para as eleições. As autoridades eleitorais em Timor-Leste trabalham bem e o país tem uma excelente reputação na realização de atos eleitorais, mas estamos disponíveis para dar o apoio que possa ser necessário", disse à Lusa o coordenador residente da ONU em Timor-Leste, Roy Trivedy.

A missão, que tem marcadas reuniões com responsáveis eleitorais, do Governo, da sociedade civil e dos partidos políticos timorenses, inclui um representante de Nova Iorque, um de Bruxelas e um de Banguecoque e vai elaborar um relatório sobre potenciais carências e necessidades de apoio.

"Vamos ouvir as várias partes sobre as necessidades que possam existir para as eleições presidenciais e legislativas, para que possamos contribuir para eleições livres, justas e aceites por todos", explicou.