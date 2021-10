Mortes em ataque na Noruega não foram, afinal, provocadas por arco e flecha

Na última quarta-feira, a cidade de Kongsberg, no sudeste da Noruega, foi palco de um ataque que causou cinco mortes.

As primeiras informações davam conta de que as mortes tinham sido causadas por um ataque de arco e flecha, mas a polícia vem agora confirmar que o autor utilizou, afinal, armas brancas, sem especificar quais em concreto.

Segundo a AFP, a polícia norueguesa revela que o atacante de Kongsberg terá largado ou perdido o arco e flecha durante o ataque, o que terá levantado a tese de que as mortes teriam sido provocadas com recurso a estes instrumentos.

De acordo com a polícia, antes do atacante ter descartado o arco e flecha, mais de uma dezena de pessoas foi atingida, mas nenhuma morreu.

Numa conferência de imprensa, o inspetor Per Thomas Omholt confirmou que o atacante "matou cinco pessoas com armas brancas, tanto em locais públicos como privados", e tudo indica que as vítimas "foram mortas ao acaso".

O dinamarquês, de 37 anos, admitiu ser o responsável pela morte destas cinco pessoas e foi entregue aos serviços de saúde "após uma avaliação do seu estado".

As vítimas mortais são quatro mulheres e um homem, com idades entre os 50 e os 70 anos, e três outras pessoas ficaram feridas, entre elas um agente da polícia que estava de folga e ajudou a alertar potenciais vítimas.

Veja também: