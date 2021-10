Dez anos após a morte de Kadhafi, a Líbia ainda procura estabilidade

Dez anos depois da morte de Muammar Kadhafi e da Líbia ter mergulhado no caos, o país continua a lutar para conseguir uma transição para a democracia e os desacordos entre campos rivais ameaçam sabotar as presidenciais de dezembro.

Cumprem-se 10 anos na quarta-feira que o "Guia" Kadhafi, perseguido até ao seu feudo em Sirte (norte, a 360 quilómetros da capital líbia), foi linchado por combatentes antes de ser executado, a 20 de outubro de 2011, e o seu corpo exposto num mercado.

Segundo a sua própria lenda, Muammar Kadhafi nasceu numa tenda beduína no deserto de Sirte, a 7 de junho de 1942, recebeu educação religiosa e entrou no exército em 1965.

Aos 27 anos, liderou um golpe que derrubou o rei Idris em setembro de 1969, sem derramamento de sangue, e em 1977 proclamou a "Jamahiriya", "um Estado de massas" que governava através de comités populares eleitos. No seu "Livro Verde" preconiza uma democracia direta, conjugando socialismo e pensamento islâmico.

De estilo imprevisível, usando ora vestes tradicionais ora uniformes militares, gostava de receber na sua tenda, rodeado de mulheres soldados, as suas amazonas.

Acusado de terrorismo, tornou-se o principal inimigo dos ocidentais

A capital líbia foi bombardeada pelos Estados Unidos em abril de 1986 e o país foi alvo de vários embargos depois de um atentado contra um avião norte-americano que sobrevoava Lockerbie, na Escócia (270 mortos em 1988) e um avião francês no Níger (170 mortos em 1989). Tripoli reconheceu responsabilidade e pagou indemnizações às famílias das vítimas.

Em 2003, a Líbia anunciou o desmantelamento dos seus programas secretos de armamento e nos anos seguintes Kadhafi começou a ser recebido de 'braços abertos' em capitais ocidentais como Paris e Roma.

Após 42 anos de Governo autoritário, Kadhafi foi levado pelos "ventos" da Primavera Árabe aos 69 anos. Uma polémica intervenção internacional sob a égide da NATO contribuiu para a sua queda.

Mas longe de responder às aspirações dos manifestantes, a intervenção leva o país do norte de África a mergulhar numa espiral de violência e divisões internas, alimentadas pela interferência estrangeira.

Estabelecido Governo de transição ob os auspícios da ONU

Após anos de confrontos, um Governo de transição foi estabelecido em março, sob os auspícios da ONU, para conduzir a Líbia a eleições presidenciais marcadas para 24 de dezembro.

"A situação melhorou claramente. O cessar-fogo acordado em outubro de 2020 continua em vigor e o Governo de Unidade Nacional (GUN) firma-se como único governo líbio", declara o investigador Hamish Kinnear, do instituto Verisk Maplecroft, à agência France-Presse.

No entanto, Kinnear adianta que "os próximos seis meses dirão (...) se se trata de um progresso real em direção a uma solução política".

Para o universitário líbio Mahmud Khalfallah, a votação por si só "não é suficiente para se conseguir uma solução definitiva".

"O país não tem experiência e o caminho para a mudança é longo", considera, enumerando as condições para pacificar ao Líbia: "fim das ingerências, maturidade dos eleitores na escolha dos seus representantes longe de qualquer tribalismo ou regionalismo, aceitação dos resultados por todos".

E as divisões continuam em alta, como mostrou a recente polémica sobre uma lei que rege o escrutínio presidencial, feita sob medida para permitir a candidatura do homem forte do Leste, o marechal Khalifa Haftar, segundo a AFP.

O texto, ratificado pelo parlamento em Tobruk (leste), foi rejeitado pelo Alto Conselho de Estado, o equivalente a um Senado, sediado em Tripoli (oeste). Para a comunidade internacional, a prioridade é a realização de eleições, apesar das falhas do processo político.

Os líbios, por seu turno, aspiram a "uma vida melhor e à estabilidade através das eleições", considera o analista líbio Ahmed el-Rachrach.

Reinado de Kadhafi marcado por repressão implacável

O reinado de Kadhafi foi marcado sobretudo por uma repressão implacável a qualquer sinal de protesto, mas os líbios desfrutaram de uma certa prosperidade graças ao maná petrolífero. Nos anos 2000, o produto interno bruto (PIB) por habitante era o mais elevado do continente.

A guerra trouxe, além da morte e da destruição de infraestruturas, os crónicos cortes de energia e a inflação.

Em Tripoli, uma década de caos "afetou a vida dos líbios psicológica e economicamente", diz Issam el-Mejri, empresário que espera ver o futuro governo "desarmar" as milícias" e "lutar contra a inflação".

Faraj Najib, comerciante em Benghazi (leste), berço da revolta de 2011, quer manter-se otimista: "as eleições são um raio de esperança para os líbios que empobreceram de forma significativa".