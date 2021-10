Milhares de pessoas em manifestação de apoio a Adalberto Costa Júnior

Em Angola, milhares de pessoas marcharam este fim de semana em apoio a Adalberto Costa Júnior. Defendem a recondução do líder da UNITA, que foi afastado por uma alegada tentativa de homicídio.

A Procuradoria de Angola prepara-se para anunciar que vai investigar a queixa-crime por alegada tentativa de homicídio, apresentada em março contra o líder destituído da UNITA. A denúncia foi feita por Galhardo Silva, que se apresenta como militante do partido. Garante que, num encontro partidário, Alberto Costa Júnior pôs a circular a informação de que ele transportava armas, o que levou dezenas de militantes a rodeá-lo. Diz que temeu pela vida.

A queixa fez o Tribunal Constitucional anular o último congresso da comissão política da UNITA, que elegeu Adalberto Costa Júnior para presidente do partido. Com o novo congresso maçado para quarta-feira, oposição e sociedade civil garantem que a data do anúncio desta investigação não foi por acaso.

Falam numa decisão política destinada a afastar da corrida eleitoral o homem que consideram mais bem colocado para afastar João Lourenço nas próximas presidenciais. A manifestação de apoio a Adalberto Costa Júnior juntou sociedade civil, movimentos sociais, militantes da UNITA e da Frente Patriótica Unida.