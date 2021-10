Sobreviventes de envenenamento ocupam Museu do Prado e ameaçam suicídio

Um grupo de sobreviventes do envenenamento em massa, ocorrido em 1981 e conhecido como "síndrome do óleo de colza" barricou-se esta terça-feira no Museu do Prado, em Madrid, Espanha, e ameaça cometer suicídio se o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, não cumprir as exigências impostas.

O grupo divulgou um comunicado no Twitter no qual pede a Sánchez que se comprometa publicamente a recebê-los antes do final do mês.

"Após seis horas da nossa chegada (ao Museu do Prado), começaremos a ingerir os comprimidos", escreveram no Twitter.

O grupo faz parte da Plataforma Seguimos Viviendo.

No comunicado partilhado nas redes sociais, dizem que esta é uma ação de dor e um pedido de socorro.

“Se o que eles têm esperado ao longo destes anos é que morramos para acabar com o problema, teremos de usar a única coisa que resta na nossa vida e dar-lhe-emos o privilégio de ver o nosso descanso eterno ao vivo".

Exigências das vítimas que sobreviveram ao envenenamento

Reparação moral e um ato de Estado em homenagem à dignidade e ao respeito. Igualdade de tratamento com o resto das vítimas;

Reconhecimento das famílias como vítimas;

Criação de um comissário;

Nomeação de um Centro de Referência, Serviço ou Unidade de Assistência Especializada Integral para Ativação da Síndrome do Óleo Tóxico e atualização da população de risco de investigação, saber quais os resultados foram obtidos;

Incluir o SAT na escala para obtenção do grau de deficiência;

Reconhecimento da pensão de invalidez.

40 anos do envenenamento que matou centenas de pessoas

A ação de hoje coincide com os 40 anos do envenenamento por óleo de colza que matou centenas de pessoas em Espanha.

O caso abalou o país e nos dias de hoje ainda há quem sofra as consequências.