Festa da espuma no regresso às aulas na Universidade mais antiga da Escócia

O grupo com perto de 100 alunos reuniu-se na Universidade de St Andrews para a anual festa da espuma, "Raisin Monday", pela primeira vez após dois anos com restrições no âmbito da covid-19.

O ritual culmina com os caloiros vestidos de mergulhadores, na cidade de Fife.

No domingo, os caloiros convivem com os padrinhos/madrinhas e participam em várias atividades que vão desde caça ao tesouro, festa, diversão a jogos.

As antigas celebrações remontam anos na história da Universidade fundada no século XV. Raisin, cuja tradução literal corresponde a "passas", é uma tradição em que os caloiros entregam 1 quilo de passas aos padrinhos/madrinhas para lhes agradecer.