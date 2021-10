Mais de 10 mil crianças mortas ou feridas no Iémen desde 2015

Já se contam mais de 10 mil crianças mortas ou feridas pela guerra no Iémen desde 2015, sendo estas das mais afetados pela guerra no país do sudoeste da Península da Arábia.

Há, também, quatrocentas mil crianças que sofrem de desnutrição e mais de 2 milhões que não vão à escola.

A UNICEF tem disponibilizado ajuda mas refere que, caso os combates não parem, milhares de crianças vão ficar sem ajuda, e por esta diz que necessita de mais de 200 milhões de euros até meados de 2022.

O Iémen é palco de uma guerra entre os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, e tropas iemenitas, aliadas à Arábia Saudita.

Os rebeldes controlam grande parte do norte do país, incluindo a capital, Saná.

Nas últimas semanas, têm-se repetido os ataques, onde os combates já provocaram vários mortos, números que estão longe das contas devastadoras de sete anos de guerra, em que morreram dezenas de milhares de pessoas e milhões estão deslocados.

A crise humanitária no Iémen resulta da guerra civil e do declínio da economia e dos serviços.

Veja também: