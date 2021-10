Tensão entre as Coreias: lançamento de mísseis balísticos a partir de submarinos

A Coreia do Norte confirmou esta quarta-feira o lançamento de um novo tipo de míssil balístico, a partir de um submarino.

A Agência Noticiosa Local reporta que se trata de um novo tipo de míssil, equipado com "muitas tecnologias avançadas de controlo e orientação". O míssil terá percorrido 590 quilómetros a uma altitude máxima de 60 quilómetros.

A tecnologia pode permitir ao regime de Pyongyang posicionar as armas longe do seu território, no caso das bases terrestres serem destruídas.

O lançamento preocupa a comunidade internacional, porque se segue a várias semanas de testes, que incluíram um míssil cruzeiro de longe alcance a partir de um comboio.

Na semana passada, o líder Kim Jong Un exibiu-se rodeado por armas e culpou o Governo dos Estados unidos da América, pela tensão entre as duas Coreias.

No mês passado, a Coreia do Sul lançou um míssil balístico através de um submarino. Acentua-se a corrida ao armamento nas duas Coreias.

Poucas horas após o lançamento norte-coreano, Seoul exibiu o arsenal militar, garantindo qu eé "necessário para manter a paz", garante o Presidente Moon Jae-In.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência nas próximas horas para avaliar a situação.

VEJA TAMBÉM: