Bilionário chinês Jack Ma reaparece em Espanha 

Jack Ma, fundador da gigante tecnológica Alibaba, reapareceu em Espanha, depois de ter desaparecido no início do ano após criticar as políticas do Governo chinês.

De acordo com a imprensa espanhola, o multimilionário chinês terá saído de Hong Kong, nos últimos dias, e viajado para Maiorca, em Espanha, onde chegou no iate Zen.

O antigo dono e fundador do Grupo Alibaba entrou em conflito com os reguladores chineses da atividade económica, acusando o Estado de reprimir a inovação financeira na China.

Pouco tempo depois, o Executivo de Pequim bloqueou a entrada em bolsa do grupo Ant, o braço financeiro da Alibaba, e travou o desenvolvimento do empreendedorismo multimilionário do empresário chinês.

Depois disto, Ma esteve meses em silêncio, que terminaram em janeiro 2021, ao aparecer numa numa reunião virtual com professores rurais. Na altura, o discurso do multimilionário mudou por completo e aproximou-se da política de Pequim.

Ma deixou a presidência de Alibaba em 2019 - 20 anos após a sua fundação - e não exerce quaisquer cargos executivos, embora seja acionista maioritário da empresa.

