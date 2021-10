Caso Gabby Petito: FBI encontrou pertences de Laundrie e restos mortais num parque em Flórida

De acordo com a FBI, foram encontrados os pertences de Brian Laundrie, assim como, ao que tudo indica, restos mortais na Reserva de Carlton, Flórida. Brian Laundrie é uma pessoa de interesse no homicídio da namorada, Gabby Petito, que foi encontrada morta num parque em Wyoming.

Na quarta-feira, as autoridades depararam-se com objetos e restos mortais no parque de Myakkahatchee Creek.

Michael McPherson, do FBI de Tampa, disse numa conferência de imprensa que precisam de tempo para identificar os restos mortais, trabalho que está ser levado a cabo pela equipa forense.

Os restos mortais foram encontrados perto de uma mochila e de um bloco de notas numa área que, até recentemente, estava submersa.

"Estamos a trabalhar diligentemente para obter respostas", adiantou McPherson, acrescentando que os restos mortais e os artigos foram encontrados numa zona pantanosa, rodeada por animais selvagens.

Os pais de Brian participaram nas buscas, um mês após o desaparecimento do filho. Na terça-feira, Chris e Roberta Laundrie, comunicaram às autoridades a intenção de participar nas buscas, juntamente com as forças de segurança.

Brian Laundrie, de 23 anos, é uma pessoa de interesse no homicídio de Gabby Petito. A jovem de 22 foi estrangulada até à morte, o que coloca o namorado como o principal suspeito, apesar do seu envolvimento ainda não ter sido provado.

Segundo o advogado Steven Bertolino, o uso do cartão bancário da noiva é a única razão pela qual Brian é procurado.

O corpo de Gabby foi encontrado a 19 de setembro no Parque Nacional de Grand Teton, Wyoming, que o casal tinha visitado.

VEJA TAMBÉM: