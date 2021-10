Português gerente de uma Zara indiciado por crime de racismo

Um português, gerente de uma loja da Zara no Brasil, foi indiciado por crime de racismo.

O caso aconteceu na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará.

A polícia concluiu as investigações que apurava um caso de racismo num centro comercial, no último mês de setembro.

Uma delegada da polícia, negra, foi impedida de entrar numa loja.

Conta que, a princípio, pensou que se trataria de um protocolo sanitário pelo facto de não usar a máscara corretamente, enquanto consumia um gelado.

A polícia fez uma operação com mandado de busca e apreensão para requisitar as imagens de segurança da loja, que foram negadas, num primeiro momento.

Os vídeos revelam um tratamento seletivo aos clientes, por parte do gerente, que, segundo a polícia, é um cidadão português.

As investigações revelam também que a loja tinha um código secreto para anunciar a entrada de pessoas consideradas suspeitas em função de características físicas.

A polícia também ouviu oito testemunhas, além da vítima e do gerente, Bruno Filipe Simões, um português de 32 anos que está a ser acusado do crime de racismo, que, no Brasil, prevê uma pena de prisão de um a três anos.

