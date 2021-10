Acidentes rodoviários em Angola causam pelo menos 60 mortes numa semana

Pelo menos 60 pessoas morreram em Angola em consequência de 246 acidentes de viação, entre 12 e 18 de outubro, com o excesso de velocidade e mau estado técnico das viaturas entre as principais causas, foi hoje anunciado.

O balanço da sinistralidade rodoviária em Angola, neste período, inscreve também 304 feridos, sendo que os atropelamentos (100) e colisão entre automóveis e motociclos (42) foram as principais causas dos acidentes de viação.

Segundo o superintendente-chefe Adriano do Rosário, diretor de Comunicação da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária de Angola, a "má travessia de peões, mudança irregular de direção" e "o mau estado técnico dos veículos" concorreram para o atual cenário.

Luanda, Huíla e Benguela foram as províncias com maior índice de acidentes nesse período.

Em declarações à rádio Luanda, o oficial da polícia angolana manifestou-se também preocupado com o número elevado de veículos em mau estado técnico, sobretudo de transporte de pessoas e mercadoria, que circulam pelo país.

"Daí que há ações em curso e apelamos que todos os utentes de veículos, pesados ou ligeiros, devem submete-los à inspeção periódica obrigatória sob pena de serem multados e apreendidos os veículos", notou.

A inspeção periódica obrigatória, explicou, "prevê que os veículos circulem em bom estado técnico e os veículos em função da sua idade devem ser submetidos à inspeção periódica obrigatória".

Adriano do Rosário deu conta ainda que cerca 25 empresas estão já apuradas, no âmbito do concurso público de entes privados para a realização de inspeções aos veículos, e estas estão já a construir os respetivos centros de exploração para o efeito.

"Mas, a polícia tem um centro (de inspeção de veículos) devidamente equipado em Luanda para o efeito", recordou.

Os acidentes rodoviários são a segunda causa de mortes em Angola depois da malária, que lidera a ocorrências nos bancos de urgência e internamentos nas unidades hospitalares do país.