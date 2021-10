Fotos da semana: a lava que ilumina a noite na ilha de La Palma

Na ilha de La Palma, o vulcão Cumbre Vieja continua sem dar tréguas. Há mais de um mês em erupção, não dá sinais de abrandar. A lava, que já destruiu mais de 866 hectares de terreno e mais de 2 mil edifícios, continua o caminho para o mar. O vulcão de La Palma continua com uma forte intensidade e há uma grande atividade sísmica.

No Reino Unido, a população presta homenagem ao deputado David Amess, esfaqueado até à morte durante um encontro com eleitores. A morte de Amess, deputado no Parlamento britânico por quase 40 anos e nomeado cavaleiro pela rainha Isabel II em 2015, chocou o Reino Unido, especialmente os seus políticos, que se orgulham de serem acessíveis aos seus eleitores.

Destaque ainda para a realidade daqueles que tentam fugir ao terror. Na Polónia, uma mãe iraquiana foi intercetada com duas crianças pelos guardas transfronteiriços quando atravessava a fronteira da Bielorrússia para a Polónia. Em Cabul, no Afeganistão, um rapaz dorme durante uma viagem de bicicleta, uma imagem de inocência que contrasta com a realidade do quotidiano desde que os Talibã tomaram o poder.