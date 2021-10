Novo Presidente de Cabo-Verde garante que não será força de "bloqueio"

O Presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, garante que não será uma força de "bloqueio" ao Governo e afirma que será um árbitro imparcial em prol da estabilidade.

"O Presidente é leito para criar as melhores condições de governabilidade", assegura José Maria Neves, que foi eleito pelos cabo-verdianos no domingo.

O chefe de Estado cabo-verdiano saudou o trabalho que o Governo tem desenvolvido no domínio da saúde, mas que do ponto de vista económico-social, é necessário trabalhar para a reconstrução do país.

José Maria Neves, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde é o novo Presidente do país. O candidato do centro-esquerda foi eleito à primeira volta, com uma maioria absoluta de 51,5% dos votos.

O novo Presidente toma posse em novembro. Marcelo Rebelo de Sousa prometeu estar presente na cerimónia de tomada de posse.

