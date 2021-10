O adeus dos líderes europeus a Merkel

Os líderes europeus despediram-se, esta sexta-feira, de Angela Merkel, chanceler alemã que completou 107 cimeiras, com os colegas a aplaudirem-na de pé e a falarem de uma "máquina de fazer compromissos".

Foram 16 anos de Angela Merkel na política europeia, muitas vezes ao volante a ditar o rumo das decisões europeias.

Ao seu lado, sentaram-se três primeiros-ministros portugueses.

Numa cimeira em que se falou da necessidade de acelerar a transição energética, a Comissão ficou de estudar a possível compra conjunta de gás.

Difícil foi também o tema das migrações, com os líderes a concordarem com mais sanções à Bielorrússia, quando é grande a pressão migratória nas fronteiras com a Polónia ou Lituânia.

