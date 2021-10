Programa de reprodução de rinocerontes-brancos tem apenas uma fêmea

Os dois últimos rinocerontes-brancos-do-norte são fêmeas - mãe e filha - e pertenciam a um programa de reprodução da espécie.

Um dos animais, a fêmea mais velha - Najin, de 32 anos -, abandonou o projeto que tinha como objetivo salvar a espécie da extinção.

Segundo os cientistas, Najin saiu do programa devido à idade avançada e aos sinais de doença.

A filha, que se chama Fatu e tem 19 anos, é agora a única dadora de óvulos de um projeto cuja finalidade é implantar embriões desenvolvidos de forma artificial noutra espécie de rinoceronte, que seja mais abundante no Quénia.

Não há machos vivos da espécie e, por isso, a fecundação é feita a partir de espermatozoides congelados dos animais já falecidos.

"Temos tido muito sucesso com a Fatu. Até agora temos 12 embriões puros de rinoceronte-branco-do-norte", afirmou David Ndeereh, vice-diretor do Instituto de Pesquisa da Vida Selvagem do Quénia.