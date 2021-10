Quatro pessoas morreram e 34 ficaram feridas em acidente de viação no Brasil

Quatro pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas num acidente de trânsito ocorrido numa região montanhosa do estado brasileiro do Ceará, no nordeste do país, informaram esta sexta-feira fontes oficiais.

O acidente ocorreu de madrugada, quando um autocarro de passageiros capotou numa rodovia próxima ao município de Tianguá, a 310 quilómetros de Fortaleza, capital regional do estado do Ceará, segundo a Polícia Rodoviária Federal brasileira.

O motorista do veículo fugiu do local após o acidente, cujas causas são desconhecidas até ao momento, segundo as autoridades.

Um grupo de passageiros viajava no autocarro com destino a Fortaleza para realizar um concurso público no final de semana na Fundação Regional de Saúde.

Como resultado do forte impacto, pelo menos quatro passageiros morreram e 34 ficaram feridos, dos quais três estão em estado grave.