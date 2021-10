Revelada causa de morte de família que morreu misteriosamente na Califórnia

O gabinete do Xerife do Condado de Mariposa, na Califórnia, revelou, esta quinta-feira, a causa de morte de uma família encontrada num trilho perto de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos da América.

O pai, Jonathan Gerrish, a mãe, Ellen Chung, a filha de um ano, Miju, e o cão, Oksi foram encontrados mortos no dia 17 de agosto por equipas de busca e resgate, numa área separada da Floresta Nacional de Sierra.

A família foi encontrada com uma mochila e dentro tinha uma garrafa de água vazia com capacidade para 2,5 litros.

As autoridades acreditam que a família morreu devido ao calor e desidratação. No dia em que foram fazer caminhada, os termómetros ultrapassavam os 42 graus Celsius.

O FBI ainda está à procura do telemóvel de Jonathan Gerrish.

O Gabinete do Xerife do Condado de Mariposa tem trabalhado com o FBI, investigadores ambientais e toxicologistas para determinar a causa de morte da família.

De acordo com a CBS News, Gerrish era do Reino Unido e conheceu Chung em San Francisco antes de se mudarem para Mariposa em 2020.