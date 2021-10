Teólogo metodista defende que a história de Jesus e a sua influência estão vivas

A história de Jesus e a sua influência "não acabaram", afirma James Dunn, autor da obra "Jesus, segundo o Novo Testamento", argumentando que Cristo será hoje "ainda mais variado que há vinte séculos".

"Há o impacto e a experiência contínuos - acreditam os cristãos -, o impacto do Cristo vivo, notório na adoração e na presença. (...) Deste modo é bastante natural pensar que a história de Jesus e a influência que Jesus teve não acabaram de modo algum", há assim também histórias sobre Jesus Cristo para contar, escreve o teólogo metodista e biblista britânico James D. G. Dunn (1939-2020), autor de "Jesus, segundo o Novo Testamento", editado pela Paulus.

James Dunn perspetiva nesta obra como as primeiras gerações de cristãos viam Jesus Cristo, a partir dos diferentes retratos dele apresentados pelos evangelistas Mateus, João, Lucas e Marcos.

"Afinal, tudo o que sabemos sobre Jesus é graças aos testemunhos pessoais dos seus seguidores", afirma o autor, defendendo que "os cristãos hoje são discípulos do presente" e desafia: "Então, porque não continuar a história de Jesus até ao presente, com crentes do quotidiano a testemunharem o que os atrai e intriga em Jesus?".

No que toca às narrativas do Novo Evangelho, Dunn traça tanto as continuidades como as descontinuidades, fazendo notar os contextos locais, apresentando tudo isto com "uma clareza exemplar e uma discreta argúcia académica", enfatiza no preâmbulo o ex-arcebispo anglicano da Cantuária, o galês Rowan Williams.

Um "estudo sobre o que a história de Jesus significou para as primeiras gerações de cristãos"

Sobre este livro, Rowan Williams afirma que é um "estudo sobre o que a história de Jesus significou para as primeiras gerações de cristãos", e aponta-o como "um testemunho teológico poderoso ao procurar desvendar o mistério desses acontecimentos".

Dunn demonstra neste livro que Jesus é "lembrado como um contador de parábolas de um modo que difere de todas as outras figuras neotestamentárias e que é muito raro entre os seus contemporâneos judeus", realça Williams, sublinhando que "as parábolas são um dos traços distintivos da 'tradição de Jesus' e abrem-nos ao seu entendimento sobre a relação do quotidiano com o sagrado".

"Esta obra procura nutrir fé que não seja acrítica e que seja continuamente redirecionada ao assombro do testemunho originário", afirma o antigo arcebispo que atesta que o autor "conduz-nos ao enriquecimento da alegria, da confiança e da gratidão".

James Douglas Grant Dunn falecido em outubro do ano passado, foi professor do departamento de Teologia da Universidade de Durham, em Inglaterra. Presidiu à Studiorum Novi Testamenti Societas, foi membro da Igreja da Escócia e da Igreja Metodista da Grã-Bretanha.