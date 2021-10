Três crianças e esqueleto de uma quarta encontrados abandonados em apartamento nos EUA

Três crianças foram encontradas no domingo, em Houston, Estados Unidos, com indícios de terem sido abandonadas há meses, num apartamento onde também estava o esqueleto de uma quarta criança, anunciou esta segunda-feira o xerife local.

Uma das crianças, de 15 anos, ligou para a esquadra do xerife do condado de Harris na tarde de domingo e disse às autoridades que o seu irmão de 9 anos estava morto há um ano e que o corpo estava dentro do apartamento, explicou o polícia em conferência de imprensa.

Os agentes encontraram o adolescente e dois outros irmãos, com 10 e 7 anos, a viver sozinhos no apartamento, disse o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, acrescentando que o esqueleto da outra criança também ali estava.

"Parece que os restos mortais estavam ali há muito tempo. E eu sublinho 'muito tempo'", disse Gonzalez.

Crianças estavam subnutridas e com lesões físicas

Os três "viviam em condições bastante deploráveis", descreveu o xerife, adiantando que parecia que as crianças sobreviventes estavam "a cuidar umas das outras", com o irmão mais velho a tomar conta dos dois mais novos, mas não se sabia ainda se alguma das crianças estava a frequentar a escola.

Os dois mais novos "pareciam estar subnutridos e apresentavam sinais de lesões físicas", tendo todos sido levados para o hospital para exames e tratamento.

A mãe das crianças e o seu namorado foram localizados no domingo à noite e, de acordo com declarações publicadas pelo xerife na rede social Twitter, "não moravam no apartamento há vários meses". Ambos estão ainda a ser interrogados.

A investigação está a ser seguida pela polícia criminal e pela unidade encarregada de abusos infantis.