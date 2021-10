As fotos do dia: "Eu não me demito"

Em Portugal, o dia fica marcado pelo debate sobre a apreciação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, na Assembleia da República, em Lisboa. A proposta será chumbada na votação de quarta-feira em plenário, caso se mantenha o voto contra anunciado por Bloco de Esquerda e PCP.

Lá fora, destaque para o vulcão Cumbre Vieja, que continua sem dar tréguas na ilha de La Palma. Esta terça-feira, um novo desabamento do cone do vulcão fez com que uma grande quantidade de lava se deslocasse, principalmente em direção ao oeste, sobre o fluxo primário de lava.

A euforia de "Squid Game" continua. Na Coreia do Sul, uma criança vestida com um fato de treino em alusão à série da Netflix visita um parque onde, ao fundo, está uma boneca gigante intitulada de "Younghee", da mesma série.