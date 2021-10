Os preços dos combustíveis aumentam em toda a Europa e há casos onde têm sido batidos recordes, como o Reino Unido.

Depois da corrida aos combustíveis, devido a uma crise na cadeia de abastecimento, muitos britânicos preferem agora manter-se à distância das bombas de gasolina.

De acordo com o Real Automóvel Clube, no domingo, o preço do litro da gasolina custava em média 1,70 euros, o valor mais elevado de sempre no Reino Unido.



