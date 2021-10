Avião em pista embate noutro durante manobra no norte de Moçambique

Um avião das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) embateu com a ponta de uma asa numa outra aeronave no aeroporto de Pemba, norte do país, na terça-feira, durante uma manobra em pista, sem afetar passageiros ou tripulação.

De acordo com a companhia, o avião ia descolar da capital de Cabo Delgado para Maputo, mas todos os ocupantes tiveram de desembarcar e aguardar por outro, enquanto decorrem inspeções ao sucedido.

Fonte da LAM disse esta quarta-feira à Lusa que enviou um Boeing 737 com nova tripulação para fazer o transporte, já realizado, enquanto a aeronave envolvida na manobra aguarda decisão das autoridades sobre o regresso aos voos.

No comunicado da companhia esclareceu que o incidente aconteceu durante "o movimento de acesso à pista", em que o avião da LAM "tocou com a parte final da sua asa na extremidade de outra aeronave, o que motivou a interrupção da operação".

Os "procedimentos de avaliação da ocorrência, em observância com os procedimentos de segurança operacional" foram ativados, pode ler-se na mesma nota.