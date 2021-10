K.D. Meucci é professora de uma turma do quarto ano numa escola na Pensilvânia, nos EUA, e quando ainda recuperava de uma operação a um tumor no cérebro, decidiu ler uma história aos seus alunos através do Facebook.

A professora explica, segundo a People, que queria que os alunos soubessem que ela estava bem, mas que sentia a falta deles.

O grupo de Facebook onde o vídeo foi partilhado já foi criado há uns anos, como uma forma de professores e alunos estarem em contacto e lerem histórias juntos, mas o que a professora não sabia na altura era que iria servir para "estar" com os seus alunos um dia após ser operada.

"É claro que trouxe um livro", disse a professora no vídeo. "Eu sabia que iria estar aqui, então fui buscar um livro à biblioteca."

O livro escolhido foi uma história infantil sobre uma pessoa que vive dentro de uma caixa de sinalização de trânsito e a mensagem que quer passar é sobre o valor que cada uma tem no mundo.

"Mas o mais importante que vos queria mostrar era que estou bem. Queria que vocês me vissem e soubessem que gosto muito de vocês e sinto a vossa falta."

Quanto ao tumor que Meucci tinha, os médicos acreditam tê-lo removido e que provavelmente era benigno.